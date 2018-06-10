Скандальный боксер Фьюри вернулся на ринг после 2,5 лет перерыва

Тайсон Фьюри (фото - klitschko-brothers.com)

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Фьюри провел первый бой с неуверенной победой над Сефери

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Британо-ирландский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел свой первый бой после двух с половиной лет перерыва с момента последнего проведенного поединка, в котором он победил украинца Владимира Кличко в 2015-м. Об этом сообщает Sportarena.

Согласно сообщению, тяжеловес Фьюри победил албанца Сефера Сефери техническим нокаутом.

Отмечается, что британец не нанес большого количества ударов, однако Сефери отказался выходить на пятый раунд поединка.

Фьюри в ходе поединка регулярно получал замечания от рефери за то, что больше проводил время в клинчах, чем наносил удары.

Также сказано, что Фьюри просто давил на соперника преимуществом в весе и габаритах, поскольку он выше албанца на 15 см и тяжелее на 30 кг.

28 ноября 2015 года Фьюри одержал сенсационную победу над Владимиром Кличко в Дюссельдорфе, выиграв бой по очкам и завоевав пять чемпионских титулов. Позже Фьюри лишили титула IBF (Международной боксерской федерации): боксер нарушил условия IBF, согласившись на бой-реванш с Кличко.

Ответный поединок так и не состоялся.

В сентябре 2016 года в допинг-пробе Фьюри были найдены следы кокаина. В октябре того же года боксер добровольно отказался от чемпионских титулов WBA, WBO и IBO.