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09.07.2018, 16:17

"Слава Украине" на ЧМ-2018: Вукоевич исключен из сборной Хорватии

"Слава Украине" на ЧМ-2018: Вукоевич исключен из сборной Хорватии - Фото
Огнен Вукоевич и Домагой Вида (фото - Pinterest)

Федерация футбола Хорватии наказала Огнена Вукоевича за видеозапись с Домагоем Видой

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Помощник тренера Хорватской сборной по футболу, которая обыграла россиян на ЧМ-2018, Огнен Вукоевич освобожден от обязанностей и больше не будет членом хорватской делегации. Об этом заявила Федерация футбола Хорватии.

Согласно сообщению, "дисциплинарные меры" ФИФА применила из-за опубликованого "спорного видеоролика", на котором он говорит: "Это победа за Динамо и за Украину". Рядом с ним был защитник сборной Хорватии Домагой Вида, который скандирует: "Слава Украине!". 

Вида заявил, что его видеообращение – это не политическое послание, а знак благодарности украинцам.  

Хорватская футбольная ассоциация решила отменить функции Вукоевича в сборной Хорватии, где он выполнял роль наблюдателя.

Таким образом они "извиняются перед российской общественностью".

Вида выступал за "Динамо" в 2013-2017 годах (сейчас защищает цвета турецкого "Бешикташа"), а Вукоевич провел в Киеве семь лет (2008-2015) в качестве игрока, а сейчас работает в селекционном отделе клуба украинского клуба.

Сборная Хорватии выиграла у России в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу со счетом 4:3.  

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Теги: ФИФА, хорватия, чм-2018, Домагой Вида, огнен вукоевич
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