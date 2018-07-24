Футболист РФ хотел "вбить Виду в землю" за ролик "Слава Украине!"

Артем Дзюба (фото - dynamomania.com)

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Игрок российского ФК "Зенит" Артем Дзюба прокомментировал видеозапись с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой в поддержку Украины

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Нападающий российского ФК "Зенит" Артем Дзюба заявил, что в сборной России были "очень недовольны" высказываниями игроков сборной Хорватии Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, входивших в состав хорватской делегации на ЧМ-2018. Об этом сообщает Dynamomania.

Дзюбу спросили, были ли его симпатии на чьей-то стороне в финале ЧМ-2018, в котором Франция победила Хорватию.



"Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит", - сказал Дзюба.

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7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу. Хорват Домагой Вида на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". Позднее он объяснил, что это видеообращение - не политическое послание, а "знак благодарности украинцам". Хорватская федерация и ФИФА остались этим недовольны, однако украинцы поддержали Виду. В сети прошел флэшмоб: разгневанные люди обвалили рейтинг ФИФА в Facebook.

12 июля Вида извинился за это перед россиянами в эфире федерального ТВ.

Вида выступал за "Динамо" в 2013-2017 годах.