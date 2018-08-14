"Слишком стары для бокса": Кличко и Льюис сразятся в шахматах

Виталий Кличко и Леннокс Льюис сойдутся в поединке во время 56-го конгресса WBC в Киеве. Боксеры выйдут на ринг, однако сразятся в шахматном поединке, сообщает Daily Mail.
Кличко и Льюис планируют провести шахматный турнир вместо бокса.
"Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы старые сейчас, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам интереснее драться в остроте ума, чем на кулаках", - заявил Льюис.
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Шахматный поединок пройдет во время благотворительного аукциона. 56-й ежегодный конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Участие в киевском конгрессе WBC уже подтвердили Александр Усик, Эвандер Холифилд, Тони Беллью, Хулио Сесар Чавес-старший, легендарный боксер-сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо и Риддик Боу.
Последний бой между Кличко и Льюисом состоялся 21 июня 2003 года, вскоре после поединка Льюис завершил карьеру.