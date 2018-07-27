Спонсор Свитолиной назвал неполитический мотив отказа ехать в РФ

Элина Свитолина Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

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6 августа украинка планирует играть в Монреале на площадке с другим покрытием, адаптация к которому занимает 8-10 дней

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Спонсор украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов поддержал отказ украинки от участия на Moscow River Cup и считает, что ее решение было вызвано профессиональными причинами. Об этом сообщает Трибуна.

"Если вы хотите найти только политику, то тут каждый решает сам. Элина решила не играть. Я согласен с ее решением. Но, что более важно, это профессиональное решение. Допустим, Свитолина сыграла турнир в Москве, а он проходит на грунте, который заканчивается 29 июля. С 30 июля начинается важнейшая серия турниров в Канаде и США на харде. 6 августа Свитолина будет защищать титул в Монреале. Переход с грунта на хард это 8-10 дней плюс акклиматизация и десятичасовая разница", – сказал Сапронов.

Ранее сегодня, 27 июля, сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup в Москве. По словам директора турнира Александра Островского, сначала Свитолина значилась в списке приглашенных звезд и с ней подписали соглашение. Но потом украинка и ее команда "в силу известных всем причин политического характера" приняли решение не лететь в Россию.