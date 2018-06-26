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26.06.2018, 18:19

"Справедливость восторжествовала": на играх ЛЧ разрешили алкоголь

"Справедливость восторжествовала": на играх ЛЧ разрешили алкоголь - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Исполнительный комитет УЕФА внес поправку в закон о распространении алкоголя на матчах еврокубков

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Футбольные болельщики со следующего сезона смогут покупать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на решение исполнительного комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно сообщению, Комитет внес поправку в закон о распространении алкоголя на играх еврокубков. С этого момента, продажа алкогольных напитков на стадионах будет осуществляться в соответствии с законодательством стран, принимающих матчи.

Также сказано, что глава организации Футбольные болельщики Европы Ронан Эвейн приветствовал решение УЕФА.

"Долгое время футбольные болельщики чувствовали несправедливое отношение к себе по сравнению с поклонниками других видов спорта, например регби. Плохое или хорошее поведение не зависит от вида спорта, которым ты интересуешься", - сказал он.

По словам Эвейна, запрет алкоголя не касался ВИП-мест на футбольных матчах, "создавая классовое неравенство внутри стадиона".

В свою очередь, законодательство Британии все равно запрещает футбольным фанатам пить алкоголя на трибунах.

Запрет на распространение алкогольной продукции на стадионах и других площадках УЕФА действовал с 2000 года.

В сезоне-2018-2019 финал Лиги Европы пройдет в Баку, а главный матч Лиги чемпионов примет Мадрид. 

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Теги: футбольные фанаты, футбол, Лига чемпионов, фанаты, алкоголь на стадионе, алкоголь на трибунах, трибуны, фаны
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