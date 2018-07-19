Стало известно, когда Роналду сыграет первый матч за "Ювентус"

Криштиану Роналду (фото - Facebook "Ювентуса")

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Ориентировочно Роналду дебютирует в футболке "Ювентуса" 12 августа

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Португалец Криштиану Роналду сыграет свой первый матч за туринский футбольный клуб "Ювентус" ориентировочно 12 августа. Он дебютирует в контрольном матче против молодежного состава "Юве", уточняет ESPN.

Сейчас Криш находится в турне по Китаю. "Старая сеньора" дала отдохнуть футболистам, которые участвовали в матчах плей-офф чемпионата мира по футболу, отмечает издание.

Поэтому Роналду пропустит игру "Ювентуса" с "Баварией" 25 июля, с "Бенфикой" 28 июля и мадридским "Реалом" 4 августа. Матчи пройдут в рамках International Champions Cup в США.

10 июля сообщалось, что "Реал" и "Ювентус" договорились о трансфере португальского футболиста. 33-летний нападающий проведет в туринском клубе девять лет. Его зарплата составит €30 млн в год.