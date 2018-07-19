Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 13:05

Стало известно, когда Роналду сыграет первый матч за "Ювентус"

Стало известно, когда Роналду сыграет первый матч за "Ювентус" - Фото
Криштиану Роналду (фото - Facebook "Ювентуса")

Ориентировочно Роналду дебютирует в футболке "Ювентуса" 12 августа

Реклама
Реклама

Португалец Криштиану Роналду сыграет свой первый матч за туринский футбольный клуб "Ювентус" ориентировочно 12 августа. Он дебютирует в контрольном матче против молодежного состава "Юве", уточняет ESPN.

Сейчас Криш находится в турне по Китаю. "Старая сеньора" дала отдохнуть футболистам, которые участвовали в матчах плей-офф чемпионата мира по футболу, отмечает издание.

Поэтому Роналду пропустит игру "Ювентуса" с "Баварией" 25 июля, с "Бенфикой" 28 июля и мадридским "Реалом" 4 августа. Матчи пройдут в рамках International Champions Cup в США.

10 июля сообщалось, что "Реал" и "Ювентус" договорились о трансфере португальского футболиста. 33-летний нападающий проведет в туринском клубе девять лет. Его зарплата составит €30 млн в год.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: криштиану роналду
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразились
Спорт В новый сезон - в новой экипировке: игроки "Динамо" преобразились
Кубок Украины по футболу: все результаты предварительного раунда
Спорт Кубок Украины по футболу: все результаты предварительного раунда
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 