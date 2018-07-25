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25.07.2018, 11:49

Старт чемпионата Украины: сегодня сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Старт чемпионата Украины: сегодня сыграют "Динамо" и "Шахтер" - Фото
Иллюстрация: dpchas.com.ua

Киевляне и дончане своими матчами закроют первый тур Премьер-лиги

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Сегодня, 25 июля, стартовые поединки в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги проведут гранды отечественного футбола - "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Таким образом, стартовый тур УПЛ закончится сегодня этими двумя поединками.

Чемпионы прошлого сезона сыграют на выезде против "Десны" (Чернигов), а бело-голубые примут на своей территории полтавскую "Ворсклу".

Оба матча начнутся в 19:00.

Ранее первый тур уже сыграли остальные команды УПЛ. Киевляне и горняки сыграют сегодня из-за того, что клубы разыгрывали Суперкубок Украины.

"Заря" (Луганск) - 2:1 - "Мариуполь"
"Карпаты" (Львов) - 0:2 - "Александрия"
"Арсенал-Киев" – 0:2 - "Львов"
"Черноморец" (Одесса) - 2:1 - "Олимпик" (Донецк).

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На днях состоялась жеребьевка как Лиги чемпионов (киевское "Динамо" отправится в Прагу), так и Лиги Европы (луганская "Заря" поедет на матч в Брагу).

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Теги: футбол, шахтер, УПЛ, динамо киев
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