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07.06.2018, 22:04

Свитолина опустится на одну позицию в рейтинге WTA

Свитолина опустится на одну позицию в рейтинге WTA - Фото
Элина Свитолина Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Украинку потеснит в списке американка Слоан Стивенс

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Украинская теннисистка Элина Свитолина с 11 июня опустится в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на пятую позицию. Об этом сообщает ISport.

Украинку потеснит в списке американская теннисистка Слоан Стивенс, которая вышла в финал Открытого чемпионата Франции, и тем самым гарантировала себе четвертую строчку рейтинга WTA, которую сейчас занимает Свитолина.

Украинка в третьем раунде вышла из борьбы в международном турнире Ролан Гаррос и таким образом не смогла защитить показатели прошлого года. По итогам турнира Свитолина потеряла 300 баллов.

20 мая  в финале турнира WTA в Риме Свитолина победила первую ракетку мира румынскую спортсменку Симону Халеп. Тогда украинка защитила титул действующей чемпионки, полученный ей в 2017 году.

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Теги: Элина Свитолина, рейтинг, теннис
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