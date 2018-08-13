Свитолина потеряла позиции в рейтинге лучших теннисисток

Элина Свитолина (фото - Elina Svitolina/Facebook)

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Элину Свитолину вытеснили чешка и француженка и теперь она на седьмом месте

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Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на седьмую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщает Радио Свобода.

До этого Свитолина была пятой среди лучших теннисисток. Ее вытеснили чешка Петра Квитова и француженка Каролин Гарсия. Первую позицию удерживает румынка Симона Халеп.

В последний раз украинка занимала позицию ниже шестой в мае прошлого года - тогда она опустилась на 11 место. В начале года Свитолина была третьей.

11 августа теннисистка закончила выступление на турнире серии Premier 5 (Coupe Rogers) в Монреале на этапе полуфинала.