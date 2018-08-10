Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монреале

Элина Свитолина (фото - WTA)

commenthover

Украинская теннисистка за один час 25 минут нанесла поражение Джоанне Конте из Великобритании - 6:3, 6:4

Реклама

Реклама

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает защиту титула действующей победительницы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 (Coupe Rogers) в Монреале (Канада) с призовым фондом $2,82 млн. Об этом сообщает Укринформ.

В третьем круге соревнований под 5-м номером Свитолина за один час 25 минут нанесла поражение Джоанне Конте из Великобритании - 6:3, 6:4.

"Это была четвертая беспроигрышная встреча харьковчанки в очных противостояниях с британкой", - отмечается в сообщении.

Путевку в полуфинал Coupe Rogers Свитолина разыграет с победительницей противостояния между бельгийкой Элизе Мертенс и лучшей в паре Каролин Возняцки (Дания) - Арина Соболенко (Беларусь).

20 мая 2018 года Свитолина второй раз подряд выиграла турнир WTA в Риме. В коллекции Свитолиной уже было 11 одиночных титулов: Баку (2013-14), Марракеш (2015), Куала-Лумпур (2016), Торонто (2017), Рим (2017), Стамбул (2017), Дубай (2017-18), Тайбей (2017), Брисбен (2018). Таким образом, Свитолина в третий раз в карьере сумела защитить свой статус действующей чемпионки.

Читайте также: Украинка Свитолина отказалась ехать на теннисный турнир в Москву