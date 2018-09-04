Тренер Моуринью получил год условно за неуплату налогов

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал себя виновным по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании и согласился на годичный срок заключения условно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
55-летний португалец в письменной форме признал, что, будучи наставником мадридского "Реала", с 2010 до 2013 года не заплатил примерно 3,3 миллиона евро налогов.
Осенью 2017 года представители Моуринью отрицали факт нарушения им законодательства, они утверждали, что тренер, проживая в Испании, выплатил более 26 млн евро налогов.
Сейчас же, с учетом показаний Моуринью и назначенного ему наказания, дело против него закрыли.
Ранее два года условно и штраф за уклонение от уплаты налогов получил экс-форвард испанского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.