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04.09.2018, 17:49

Тренер Моуринью получил год условно за неуплату налогов

Тренер Моуринью получил год условно за неуплату налогов - Фото
Жозе Моуринью (фото - flickr / PJB PRO)

Португалец признал, что не заплатил примерно 3,3 миллиона евро налогов

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Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал себя виновным по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании и согласился на годичный срок заключения условно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

55-летний португалец в письменной форме признал, что, будучи наставником мадридского "Реала", с 2010 до 2013 года не заплатил примерно 3,3 миллиона евро налогов.

Осенью 2017 года представители Моуринью отрицали факт нарушения им законодательства, они утверждали, что тренер, проживая в Испании, выплатил более 26 млн евро налогов.

Сейчас же, с учетом показаний Моуринью и назначенного ему наказания, дело против него закрыли.

Ранее два года условно и штраф за уклонение от уплаты налогов получил экс-форвард испанского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

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Теги: жозе моуриньо, футбол, неуплата налогов
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