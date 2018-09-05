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05.09.2018, 14:12

Тренер сборной Испании ввел для игроков "казарменное положение"

Тренер сборной Испании ввел для игроков "казарменное положение" - Фото
Луис Энрике (фото - twitter.com/HonnestlyBarca)

Луис Энрике ужесточил правила поведения и начал "спартанское воспитание" футболистов

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Главный тренер сборной Испании 48-летний Луис Энрике, который возглавлял ранее "Барселону", ужесточил правила поведения для своих подопечных. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, футболистам теперь запрещено уходить из расположения команды. Ранее они могли свободное время проводить с семьями или друзьями. Также запрещены поездки в Мадрид между матчами.

Помимо этого, тренер не разрешает игрокам национальной команды пользоваться гаджетами во время еды.

Первый матч под руководством Луиса Энрике испанцы проведут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 8 сентября против британской команды в рамках Лиги наций.

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14 июня стало известно, что главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги уволили за сутки до начала ЧМ-2018.

1 июля сборная Испании под руководством Фернандо Йерро проиграла россиянам на чемпионате мира. Победу сборной страны-агрессора принесла серия послематчевых пенальти.

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Теги: Луис Энрике, футбол, испания, Барселона, футболисты, тренер сборной испании
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