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16.08.2018, 22:36

Турецкий клуб продал футболистов и купил коз - СМИ

Турецкий клуб продал футболистов и купил коз - СМИ - Фото
Фото: скриншот видео

Руководитель футбольного клуба "Гулспор" отметил, что планирует заработать именно на продаже молока

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Руководство турецкого футбольного клуба "Гулспор" для, чтобы улучшить финансовое положение решило продать 18 футболистов и купить 10 коз. Об этом сообщает Hurriyet.

От продажи футболистов клуб выручил 2,2 тысячи евро. На эти деньги приобрели десять коз.

Руководитель клуба Кенан Бьюклебеб отметил, что клуб намерен заработатьна продаже молока. Он уточнил, что эти средства должны пойти на нужды турецкого клуба.

В течение шести лет руководство клуба хочет увеличить поголовье коз до 140, чтобы получать больше доходов. Бьюклебеб считает, они действуют не только в интересах клуба, но и страны.

Футбольный клуб "Гулспор" был основан 1954 года и выступает в низших лигах Турции.

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Теги: козы, молоко, Турция
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