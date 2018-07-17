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17.07.2018, 12:56

У Ломаченко поставили жесткое условие для боя с Мэнни Пакьяо

У Ломаченко поставили жесткое условие для боя с Мэнни Пакьяо - Фото
Фото: скриншот с видео

Эгис Климас заявил, что его украинский боксер Василий Ломаченко не собирается переходить в первый полусредний вес

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Менеджер чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе, украинского боксера Василия Ломаченко, Эгис Климас заявил, что его подшефный не пойдет на повышение веса из-за потенциального поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом сообщает Vringe.

"Мы не заинтересованы в подъеме (по дивизионам). Если Пакьяо сможет сделать 61,2 кг и драться за титул WBA в том дивизионе, где сейчас Ломаченко, тогда такой бой возможен", - сказал он.

Климас заявил, что "не будет никакого промежуточного веса".

"Если Пакьяо хочет бросить нам вызов, он должен спуститься в весе. Мы не собираемся идти в 63,5 кг. Повторюсь: если Мэнни хочет бой с Ломаченко, он может засушиться до 61,2 кг", - подчеркнул Эгис в комментарии BoxingScene.

15 июля Пакьяо одолел досрочным образом Лукаса Маттиссе. Бой состоялся в дивизионе до 66,7 кг. В категории легкого веса Мэнни не выступал с 2008 года. 

6 июня украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что его следующим возможным соперником будет чемпион мира по версии IBF Джервонта Дэвис.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, боксер, бой, поединок
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