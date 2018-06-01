Украина-Марокко: сборные по футболу сыграли вничью

Фото: twitter.com/FFUKRAINE

commenthover

Сборные Украины и Марокко встречались на нейтральном поле в швейцарской Стад де Женев

Реклама

Реклама

Сборная Украины по футболу в своем втором поединке в 2018 году сыграла в ничью с командой Марокко в товарищеском матче.

Счет в игре так не был открыт (0:0). Стоит отметить, что в 2018 году у подопечных Андрея Шевченко пока одного поражения.

Сборные Украины и Марокко встречались на нейтральном поле в швейцарской Стад де Женев.

В начале поединка африканская сборная контролировала мяч.

Первый опасный момент был у ворот Марокко на 11-й минуте из-за ошибки защитника и вратаря.

Самый опасный момент у ворот Марокко украинские футболисты создали на 58-й минуте, когда Марлос и Коноплянка поменялись флангами. Первый исполнил высокую подачу на дальнюю штангу, где Коноплянка пробил прямо в защитника, а Шапаренко добивал, но тоже попал в игрока сборной Марокко.

Марокко - Украина 0:0

Марокко: Мунир – Да Коста, Саиcс, Бенатья (Хакими, 46) – Н. Амрабат (Фажр, 72), Буссуфа, Эль Ахмади (Аит Беннассер, 72), Мендиль (С. Амрабат, 83) – Зиех, Беланда (Буадуз, 64) – Бутайиб (Харит, 46)

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Кривцов, Матвиенко – Зинченко, Степаненко (Малиновский, 64) – Ярмоленко (Марлос, 46), Коваленко (Шапаренко, 46), Коноплянка (Сидорчук, 76) – Селезнев (Беседин, 46)

Предупреждены: Буссуфа — Зинченко, Шапаренко

Фото: twitter.com/FFUKRAINE