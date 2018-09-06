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06.09.2018, 18:39

Украина получила первую лицензию на Олимпиаду в Токио

Украина получила первую лицензию на Олимпиаду в Токио - Фото
Павел Коростылев (фото - facebook.com/olympicua)

Стрелок Павел Коростылев стал первым украинцев, получившим путевку на Игры-2020

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Украина получила первую лицензию на Олимпийские игры, которые состоятся в столице Японии Токио в 2020 году. Об этом сообщил в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

На чемпионате мира по пулевой стрельбе в Южной Корее Павел Коростылев в финале соревнований по стрельбе с 10 метров занял четвертое место, что позволило ему квалифицироваться на следующую Олимпиаду.

Игры в Токио состоятся в июле-августе 2020 года.

Предыдущая Олимпиада состоялась в 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро. В неофициальном медальном зачете Украина заняла 31 место, получив две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые.

Летние Олимпийские игры-2024 примет Париж, а в 2028 олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе.

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Теги: павел коростылев, Олимпиада-2020, соревнования по стрельбе
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