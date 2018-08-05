Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.08.2018, 19:54

Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду - Фото
Фото: facebook/Lysov.Igor

Турнир пройдет в киевском центре водных видов спорта Лико

Реклама
Реклама

Европейская лига плавания (LEN) выбрала Киев местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов.

Соревнования пройдут в столичном центре водных видов спорта Лико, который принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду 2017 года, а также юношеский чемпионат мира в этом году.

Во время этого турнира будут разыгрываться олимпийские лиценции на Олимпиаду в Токио-2020.

Сегодня, 5 августа, сборная Украины по артистическому плаванию, как теперь называют синхронное плавание, завоевала золотую медаль объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.

 

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, Игорь Лысов, прыжки в воду, чемпионат европы по прыжкам в воду
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина взяло золото Чемпионата Европы в артистическом плавании
Спорт Украина взяло золото Чемпионата Европы в артистическом плавании
Украинка Дымченко выиграла бронзу Чемпионата Европы по гребле
Спорт Украинка Дымченко выиграла бронзу Чемпионата Европы по гребле
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 