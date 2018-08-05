Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Фото: facebook/Lysov.Igor

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Турнир пройдет в киевском центре водных видов спорта Лико

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Европейская лига плавания (LEN) выбрала Киев местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов.

Соревнования пройдут в столичном центре водных видов спорта Лико, который принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду 2017 года, а также юношеский чемпионат мира в этом году.

Во время этого турнира будут разыгрываться олимпийские лиценции на Олимпиаду в Токио-2020.

Сегодня, 5 августа, сборная Украины по артистическому плаванию, как теперь называют синхронное плавание, завоевала золотую медаль объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.