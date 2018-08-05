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05.08.2018, 19:10

Украина взяло золото Чемпионата Европы в артистическом плавании

Украина взяло золото Чемпионата Европы в артистическом плавании - Фото
Фото: скриншот с видео

Украинки обошли спортсменок из Италии и Испании

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Сборная Украины по артистическому плаванию, как теперь называют синхронное плавание, завоевала золотую медаль объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.

Украинки заняли первое место в группах в вольной комбинации, набрав 94,4667 баллов.

Сборная Украины выступала в составе: Валерия Апрельева, Вероника Гришко, Александра Кашуба, Яна Нарижна, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Александра Коваленко, Марта Федина.

Второе место заняла Италия с 92,6000 баллами, бронза у Испании, которая набрала 91,4667 балла.

Среди десяти команд-участниц не было представителей России.

Украинский велогонщик Роман Гладыш стал чемпионом Европы, который проходит в шотландском Глазго, по велотреку в дисциплине скрэтч.

Украинец Михаил Романчук одержал победу в финале по мужскому плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем.

Диана Дымченко, представительница Украины в академической гребле, завоевала бронзовую медаль.

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Теги: артистическое плавание, Чемпионат Европы, сборная украины, синхронное плавание, олимпийские виды спорта
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