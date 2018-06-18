Украинец Никишин завоевал медаль чемпионата Европы по фехтованию

Богдан Никишин (фото - ФФУ)

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Для украинского шпажиста эта бронза чемпионата Европы стала второй в карьере

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Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад, Сербия. Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.



Согласно сообщению, украинец стартовал в групповом раунде, выиграв четыре боя из шести, и продолжил выступление в туре прямого выбывания под 36-м номером.

В 1/32 финала Никишин выбил из борьбы Жомбора Баньяи из Венгрии (13:8), далее обыграл четвертый номер посева Вадима Анохина из России (11:7), вырвал победу с минимальным перевесом в противостоянии с итальянцем Марко Фикерой (3:2) и разобрался с немцем Лукасом Беллманном (15:12).



В полуфинале Никишин потерпел поражение от двукратного чемпиона мира Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и таким образом стал бронзовым призером континентального первенства.



Для Никишина эта бронза чемпионата Европы стала второй в карьере. В 2016 году в польском Торуне украинец также был третьим.



Технические результаты:

1. Янник Борель (Франция)

2. Николай Новоселов (Эстония)

3. Ричард Шмидт (Германия)

3. Богдан Никишин (Украина)

19. Роман Свичкарь (Украина)

21. Игорь Рейзлин (Украина)

27. Владимир Станкевич (Украина)



1 апреля украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей второго Гран-при сезона в Сеуле.