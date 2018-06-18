Украинец Никишин завоевал медаль чемпионата Европы по фехтованию

Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад, Сербия. Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.
Согласно сообщению, украинец стартовал в групповом раунде, выиграв четыре боя из шести, и продолжил выступление в туре прямого выбывания под 36-м номером.
В 1/32 финала Никишин выбил из борьбы Жомбора Баньяи из Венгрии (13:8), далее обыграл четвертый номер посева Вадима Анохина из России (11:7), вырвал победу с минимальным перевесом в противостоянии с итальянцем Марко Фикерой (3:2) и разобрался с немцем Лукасом Беллманном (15:12).
В полуфинале Никишин потерпел поражение от двукратного чемпиона мира Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и таким образом стал бронзовым призером континентального первенства.
Для Никишина эта бронза чемпионата Европы стала второй в карьере. В 2016 году в польском Торуне украинец также был третьим.
Технические результаты:
1. Янник Борель (Франция)
2. Николай Новоселов (Эстония)
3. Ричард Шмидт (Германия)
3. Богдан Никишин (Украина)
19. Роман Свичкарь (Украина)
21. Игорь Рейзлин (Украина)
27. Владимир Станкевич (Украина)
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