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01.08.2018, 18:26

Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе - Фото
Фото: sigmatv.com.ua

Александр Грушин стал сильнейшим в весовой категории до 63 кг среди юниоров

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В Италии сейчас проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров. В соревнованиях в греко-римском стиле в весовой категории до 63 кг сильнейшим стал украинец Александр Грушин. Об этом сообщает Wrestlingua.

Украинский спортсмен в финальном поединке обыграл Максима Негода из Беларуси со счетом 11:3.

Ранее, в 1/8 финала Грушин поборол поляка Матеуша Шевчука (9:0), в четвертьфинале - Ван Мейера из Германии (8:0), а в полуфинале - Иштвана Ванча из Венгрии (6:2).

В весовой категории до 77 кг Дмитрий Васецкий проиграл схватку за бронзу Беци Гурули (Грузия) - 0:5, а в весовой категории Андрей Иванов (Россия) в поединке за бронзу одолел украинца Владислава Кузько со счетом 3:1.

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Теги: греко-римская борьба, юниоры
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