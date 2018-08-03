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03.08.2018, 20:44

Украинец стал чемпионом Европы по плаванию

Украинец стал чемпионом Европы по плаванию - Фото
Михаил Романчук (фото - facebook.com/olympicua)

Михаил Романчук стал лучшим на дистанции 400 м вольным стилем

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В шотландском Глазго начался объединенный чемпионат Европы по олимпийским видам спорта. В финале по мужскому плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем победу одержал украинец Михаил Романчук. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский спортсмен показал результат 3 минуты 45.18 секунды. 

Романчук на 1.89 секунды опередил Хенрика Кристиансена из Норвегии и - на 2 секунды - Хеннинга Мюллетнера из Германии. 

До этого украинец выиграл полуфинальный заплыв с лучшим временем дня.

Турнир чемпионата Европы по плаванию продлится до 12 августа.

2 августа сообщалось, что украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд среди смешанных пар. На Гран-при Европы в Софии (Болгария) Ивашко и Павлова в смешанных соревнованиях набрали рекордную сумму баллов - 1343. Предыдущее достижение было установлено двумя неделями ранее, когда спортсмены из Кореи Ву-Сек Ли и Ху-Их Чан набрали 1 338 очков.

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Теги: Михаил Романчук, плавание
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