Украинец стал чемпионом Европы по велотреку

Роман Гладыш (фото - скриншот видео)

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Роман Гладыш получил золотую медаль в дисциплине скрэтч

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Украинский велогонщик Роман Гладыш стал чемпионом Европы по велотреку в дисциплине скрэтч. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинец получил золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в шотландском Глазго. Второе место занял французский спортсмен Адриен Гарель, третье - швейцарец Тристан Марге.

Чемпионат Европы по велотреку стартовал в Глазго 2 августа, а завершится 7 августа.

Скрэтч - индивидуальная велогонка на дистанции 15 километров, которая начинается с массового старта.

3 августа сообщалось, что в шотландском Глазго на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта в финале по мужскому плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем победу одержал украинец Михаил Романчук. Украинский спортсмен показал результат 3 минуты 45.18 секунды.