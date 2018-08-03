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03.08.2018, 23:52

Украинец стал чемпионом Европы по велотреку

Украинец стал чемпионом Европы по велотреку - Фото
Роман Гладыш (фото - скриншот видео)

Роман Гладыш получил золотую медаль в дисциплине скрэтч

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Украинский велогонщик Роман Гладыш стал чемпионом Европы по велотреку в дисциплине скрэтч. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинец получил золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в шотландском Глазго. Второе место занял французский спортсмен Адриен Гарель, третье - швейцарец Тристан Марге.

Чемпионат Европы по велотреку стартовал в Глазго 2 августа, а завершится 7 августа.

Скрэтч - индивидуальная велогонка на дистанции 15 километров, которая начинается с массового старта.

3 августа сообщалось, что в шотландском Глазго на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта в финале по мужскому плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем победу одержал украинец Михаил Романчук. Украинский спортсмен показал результат 3 минуты 45.18 секунды. 

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Теги: Чемпионат Европы, Роман Гладыш, велотрек, велоспорт
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