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07.08.2018, 20:04

Украинец стал чемпионом и рекордсменом Европы по плаванию

Украинец стал чемпионом и рекордсменом Европы по плаванию - Фото
Андрей Говоров (фото - facebook.com/olympicua)

Андрей Говоров завоевал "золото" на дистанции 50 метров баттерфляем

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В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Украинский пловец Андрей Говоров победил в финале 50 метров баттерфляем. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

Андрей Говоров, которому принадлежит мировой рекорд на этой дистанции, финишировал в финальном заплыве первым со временем - 22.48. Это рекорд чемпионатов Европы. Ближайший его преследователь британец Бенджамин Прауд проплыл за 22.78.

На чемпионате Европы в Глазго Андрей Говоров будет выступать также на дистанции 50 метров вольным стилем.

6 августа сообщалось, что на чемпионате Европы по плаванию в Глазго украинец Михаил Романчук выиграл две медали - "золото" на 400 м вольным стилем и "серебро" на 1500 м вольным стилем.

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Теги: плавание, Чемпионат Европы, андрей говоров
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