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06.09.2018, 00:02

Украинец стал лучшим игроком чемпионата Бельгии по футболу

Украинец стал лучшим игроком чемпионата Бельгии по футболу - Фото
Руслан Малиновский (фото - twitter.com/krcgenkofficial)

Согласно рейтингу InStat Index, Малиновский набрал 360 баллов

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Лидер клуба "Генка" Руслан Малиновский на данный момент является лучшим футболистом чемпионата Бельгии. Об этом сообщает zn.ua.

Согласно рейтингу InStat Index, Малиновский набрал 360 баллов.

Кроме того, Малиновский лидирует по системе гол+пас (8), по количеству ударов по воротам (всего - 26, в створ - 9), а также занимает шестое место по числу острых передач (20).

Его одноклубник Леандро Троссард - в рейтинге на втором месте. В его активе - 335 баллов.

Среди всех украинских футболистов чемпионата Бельгии второй показатель имеет полузащитник "Сент-Труйдена" Роман Безус - 267 баллов. Третий - Игорь Пластун ("Гент") - 264 балла.

5 сентября сообщалось, что сборная Украины по футболу представила новый дизайн формы. Кроме традиционных синих и желтых цветов, появился третий комплект - белый. На обратной стороне всех футболок написано "Слава Украине!". 

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Теги: футбол, руслан малиновский, лучший игрок
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