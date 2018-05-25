Украинец установил новый мировой рекорд на Кубке мира по стрельбе

Олег Омельчук Фото: скриншот с видео

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Омельчук занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив в финале новый мировой рекорд - 243,6 очка

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Украинец Олег Омельчук выиграл "золотую медаль" на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Мюнхене (Германия). Об этом сообщается на сайте Международной федерации пулевой стрельбы.

Омельчук занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив в финале новый мировой рекорд - 243,6 очка.

Серебро взял немец Кристиан Райтц, уступив украинцу 1,2 балла. Бронзовым призером стал китаец Пу Цифен.

20 мая в столице Италии состоялся титульный поединок турнира серии WTA Premier 5. За победу сражались украинка Элина Свитолина (4-я ракетка мира) и румынка Симона Хален (1-я ракетка мира). Выиграла украинская спортсменка.