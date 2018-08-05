Украинка Дымченко выиграла бронзу Чемпионата Европы по гребле

Диана Дымченко (фото - скриншот с видео)

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Диана Дымченко финишировала третьей и завоевала свою первую медаль на ЧЕ-2018

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Диана Дымченко, представительница Украины в академической гребле на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго, завоевала бронзовую медаль.

Украинка, выступающая в одиночке, завоевала свою первую медаль чемпионатов Европы, став третьей в финальном заезде.

Она попала в финал с четвертым результатом и на этой же позиции она начала первую часть дистанции, немного отстав от тройки лидеров. На отрезке с 500 до 1500 метров из лидирующей группы выпала итальянка.

За 300 метров до финиша Дымченко выигрывала у австрийки Магдалены Лобниг корпус. В итоге украинская спортсменка получила бронзу, а Лобниг завоевала серебро. Первое место завоевала швейцарка Джанин Гмелин.

Украинский велогонщик Роман Гладыш стал чемпионом Европы, который проходит в шотландском Глазго, по велотреку в дисциплине скрэтч.

Также на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта другой украинец Михаил Романчук одержал победу в финале по мужскому плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем.