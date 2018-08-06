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06.08.2018, 22:47

Украинка стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам

Украинка стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам - Фото
Камила Грищенко (фото - dn.gov.ua)

Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет

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Спортсменка из Краматорска Камила Грищенко стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам на турнире, который проводится в Румынии. Об этом сообщили в Департаменте семьи, молодежи и спорта Донецкой военно-гражданской обладминистрации.

Чемпионат проходил с 31 июля по 5 августа. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Грищенко - спортсменка Краматорского шахматного клуба им. А.В. Момота. В Румынии она стала чемпионкой Европы в соревнованиях по быстрым шахматам, набрав 7 очков из 9 возможных.

В соревнованиях приняли участие юные шахматисты из Румынии, Польши, Эстонии, Словакии, Украины, Австрии и других стран Европы.

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Теги: быстрые шахматы, краматорск, чемпионат европы по шахматам
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