Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 22:36

Украинские футболистки обыграли сборную Швеции в отборе на ЧМ

Украинские футболистки обыграли сборную Швеции в отборе на ЧМ - Фото
Фото: ua-football.com

За звание чемпиона мира летом 2019 года во Франции будут бороться 24 команды

Реклама
Реклама

Национальная женская сборная Украины по футболу одержала третью победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019 в матче со шведками. Об этом сообщает Укринформ.

В своем шестом матче квалификации подопечные Владимира Ревы во вторник на Арене Львов нанесли поражение экс-вице-чемпиону мира команде Швеции - 1:0. Успех "сине-желтым" принесла капитан команды Дарья Апанащенко, которая забила мяч на 41-й минуте встречи.

Сборная Швеция не проигрывала в последних пяти матчах.

В другой встрече 4-й отборочной группы футболистки Дании в Виборге разгромили венгерок - 5:1.

Следующий поединок украинки проведут 30 августа в Гетеборге - против сборной Швеции.

Турнирное положение: Дания - 15 очков (после 6-ти игр), Швеция - 15 (6), Украина - 10 (6), Венгрия - 4 (7), Хорватия - 2 (7).

В финальный турнир напрямую пройдут только победители семи отборочных групп. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места, поборются за последнюю путевку в стыковых встречах.

За звание чемпиона мира летом 2019 года во Франции будт бороться 24 команды, девять из которых представят Европу.

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью, которым, по сообщениям СМИ, интересуется ФК "Шахтер", расторг контракт с лиссабонским "Спортингом" и потому его переход в новый клуб состоится на бесплатной основе.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чемпионат мира, Национальная женская сборная Украины по футболу, команда Швеции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Шахтер" сможет бесплатно получить португальского хавбека - СМИ
Спорт "Шахтер" сможет бесплатно получить португальского хавбека - СМИ
Роналду отказался от предложения "Реала" о повышении зарплаты
Спорт Роналду отказался от предложения "Реала" о повышении зарплаты
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 