Украинские футболистки обыграли сборную Швеции в отборе на ЧМ

Фото: ua-football.com

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За звание чемпиона мира летом 2019 года во Франции будут бороться 24 команды

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Национальная женская сборная Украины по футболу одержала третью победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019 в матче со шведками. Об этом сообщает Укринформ.

В своем шестом матче квалификации подопечные Владимира Ревы во вторник на Арене Львов нанесли поражение экс-вице-чемпиону мира команде Швеции - 1:0. Успех "сине-желтым" принесла капитан команды Дарья Апанащенко, которая забила мяч на 41-й минуте встречи.

Сборная Швеция не проигрывала в последних пяти матчах.

В другой встрече 4-й отборочной группы футболистки Дании в Виборге разгромили венгерок - 5:1.

Следующий поединок украинки проведут 30 августа в Гетеборге - против сборной Швеции.

Турнирное положение: Дания - 15 очков (после 6-ти игр), Швеция - 15 (6), Украина - 10 (6), Венгрия - 4 (7), Хорватия - 2 (7).

В финальный турнир напрямую пройдут только победители семи отборочных групп. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места, поборются за последнюю путевку в стыковых встречах.

За звание чемпиона мира летом 2019 года во Франции будт бороться 24 команды, девять из которых представят Европу.

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