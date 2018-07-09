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09.07.2018, 12:57

Украинские саблистки остались на чемпионате мира без экипировки

Украинские саблистки остались на чемпионате мира без экипировки - Фото
Фото: Национальная сборная по фехтованию

Багаж украинской сборной с формой, экипировкой и оружием потеряли при пересадке в аэропорту Парижа

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Сборная Украины по фехтованию приехала на тренировочную базу перед чемпионатом мира в Японию без экипировки и оружия. Об этом сообщила участница сборной Ольга Харлан в Instagram.

Багаж потеряли в аэропорту Парижа, где у спортсменок была пересадка. Сначала сказали, что его вернут через пять дней, но из-за погодных условий украинкам сообщили, что придется подождать еще как минимум пять дней. 

Как передает xsport, уже неделю спортсменки вынуждены тренироваться в полностью чужой форме - начиная от кроссовок, заканчивая фехтовальными костюмами. 

Для участия в первенстве у участников обязательно должны быть костюмы с национальной маркировкой и фамилией. Пока неизвестно, успеют ли украинкам вернуть их снаряжение. 

Начинается чемпионат мира в китайском городе Уси 19 июля. Ольга Харлан является действующей чемпионкой мира. 

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Теги: чемпионат мира, сборная украины, фехтование
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