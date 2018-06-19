Украинские саблистки в финале ЧЕ-2018 сразятся с россиянками

Украинские саблистки на четвертый день чемпионата Европы по фехтованию в Нови-Сад (Сербия) вышли в финал, обеспечив себе как минимум серебряные медали. Об этом сообщает Укринформ.
Женская сборная в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Баскатовой и Елены Ворониной в первом матче уверенно победила сборную Великобритании (45:27), затем украинки взяли верх над командой Венгрии (45:41), а в полуфинале выиграли у сборной Италии (45:42).
В финале сборная Украины встретится с россиянками, которые в 1/2 финала обыграли француженок (45:42).
18 июня сообщалось, что украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад, Сербия.
1 апреля украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей второго Гран-при сезона в Сеуле.