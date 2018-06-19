Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.06.2018, 16:45

Украинские саблистки в финале ЧЕ-2018 сразятся с россиянками

Украинские саблистки в финале ЧЕ-2018 сразятся с россиянками - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сборная Украины по фехтованию вышла в финал чемпионата Европы

Реклама
Реклама

Украинские саблистки на четвертый день чемпионата Европы по фехтованию в Нови-Сад (Сербия) вышли в финал, обеспечив себе как минимум серебряные медали. Об этом сообщает Укринформ.

Женская сборная в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Баскатовой и Елены Ворониной в первом матче уверенно победила сборную Великобритании (45:27), затем украинки взяли верх над командой Венгрии (45:41), а в полуфинале выиграли у сборной Италии (45:42). 

В финале сборная Украины встретится с россиянками, которые в 1/2 финала обыграли француженок (45:42).

18 июня сообщалось, что украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад, Сербия. 

1 апреля украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей второго Гран-при сезона в Сеуле.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сербия, фехтование, чемпионат европы по фехтованию, ольга харлан, нови-сад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Закон о нацбезопасности: работники отдела "К" СБУ потеряют работу
Политика Закон о нацбезопасности: работники отдела "К" СБУ потеряют работу
Украинец Никишин завоевал медаль чемпионата Европы по фехтованию
Спорт Украинец Никишин завоевал медаль чемпионата Европы по фехтованию
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 