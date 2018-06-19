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19.06.2018, 21:42

Украинские саблистки взяли серебро ЧЕ в командном турнире

Украинские саблистки взяли серебро ЧЕ в командном турнире - Фото
Фото: facebook.com/olympicua

В матче за бронзу сборная Франции обыграла команду Италии

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Женская сборная Украины в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Баскатовои и Елены Ворониной стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия). Об этом сообщает Укринформ.

В четвертый день европейского первенства разыгрывались комплекты наград в командных турнирах саблисток и рапиристов.

В первом матче украинские саблистки уверенно победили сборную Великобритании (45:27), затем взяли верх над командой Венгрии (45:41), в полуфинале выиграли у сборной Италии (45:42), а в финале уступили россиянкам 30:45.

В последнем поединке Харлан выиграла у действующей чемпионки Европы Софьи Великой со счетом 15: 5, однако отыграть отставание Ольге не удалось.

В матче за бронзу сборная Франции обыграла команду Италии (45:44).

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Теги: фехтование, чемпионат европы по фехтованию, ольга харлан
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