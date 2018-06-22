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22.06.2018, 21:16

Украинские теннисистки не прошли в полуфинал турнира в Бирмингеме

Украинские теннисистки не прошли в полуфинал турнира в Бирмингеме - Фото
Элина Свитолина Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Свитолина опять уступила румынке Бузарнеску, а Цуренко не смогла закончить матч - обратилась к врачам

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, пятая ракетка мира, в четвертьфинале турнира WTA Nature Valley в английском Бирмингеме уступила румынке Михаэли Бузарнеску - 6:3; 6:2. Об этом сообщает в Facebook Федерация тенниса Украины.

Стоит отметить, что эта же соперница обыграла первую ракетку Украины в третьем круге Ролан Гарроса несколько недель назад.

Еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно прекратила четвертьфинальный поединок с седьмой ракеткой мира чешкой Барборой Стрицовою. Украинка уступала в двух сетах со счетом 5:7 и 0:3, когда решила прекратить матч, перед этим обратившись за помощью к врачам.

Призовой фонд турнира в Бирмингеме превышает $936 тысяч.

19 июня женская сборная Украины в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Баскатовои и Елены Ворониной стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия).

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Леся Цуренко
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