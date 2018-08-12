Украинский гимнаст Радивилов завоевал серебро чемпионата Европы

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Радивилов занял второе место в опорном прыжке, проиграв только россиянину Артуру Далалояну. При этом сложность двух прыжков у гимнастов была одинакова, но россиянин один за один из них набрал больше баллов. В итоге у Радивилова 14,866 балла, у Далалоян - 14,900.
Бронза у еще одного россиянина Дмитрия Ланкина, который набрал 14,666 баллов.
Игорь Радивилов вышел только в один финал на этом чемпионате Европы, куда украинская сборная поехала без своего лидера Олега Верняева.
Для Радивилова это пятая медаль чемпионатов Европы. На его счету одно золото на кольцах в 2013 году, два серебра и две бронзы
23 марта украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).