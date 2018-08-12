Украинский гимнаст Радивилов завоевал серебро чемпионата Европы

Игорь Радивилов (фото - НОК)

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Игорь Радивилов занял второй место на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта

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Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Радивилов занял второе место в опорном прыжке, проиграв только россиянину Артуру Далалояну. При этом сложность двух прыжков у гимнастов была одинакова, но россиянин один за один из них набрал больше баллов. В итоге у Радивилова 14,866 балла, у Далалоян - 14,900.

Бронза у еще одного россиянина Дмитрия Ланкина, который набрал 14,666 баллов.

Игорь Радивилов вышел только в один финал на этом чемпионате Европы, куда украинская сборная поехала без своего лидера Олега Верняева.

Для Радивилова это пятая медаль чемпионатов Европы. На его счету одно золото на кольцах в 2013 году, два серебра и две бронзы

23 марта украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).