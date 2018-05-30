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30.05.2018, 13:06

Украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорняки

Украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорняки - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Дмитрий Баданов признан виновным в "сознательном влиянии" на исход матчей на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016-м в Египте

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Украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно отстранен от выступлений и оштрафован на $100 тысяч за участие в договорных матчах. Такое решение во вторник, 29 мая, на своем сайте обнародовала антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit.

Согласно сообщению, 30-летний спортсмен "сознательно влиял" на определенный исход поединков на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016-м в Египте, чем нарушил требования Антикоррупционной теннисной программы.

Дело украинца рассматривал независимый эксперт Ричард Макларен, известный благодаря своему докладу о допинговых махинациях в российском спорте.

Лучшего результата в своей карьере – 463-я позиция в рейтинге профессиональных теннисистов – Баданов достиг в марте 2015 года. Последний раз спортсмен выходил на корт в сентябре 2017-го на турнире в Кременчуге.

20 мая 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина победила румынскую теннисистку Симону Халеп в финале турнира серии WTA Premier 5 в Риме.

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Теги: теннис, договорные матчи, дмитрий баданов, украинские теннисисты, дисквалификация
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