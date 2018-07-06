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06.07.2018, 19:30

Уругвай проиграл Франции 0:2 и выбыл с ЧМ-2018

Уругвай проиграл Франции 0:2 и выбыл с ЧМ-2018 - Фото
Фото: Facebook сборной Франции

В матче 1/8 чемпионата мира по футболу сборные Франции и Уругвая сыграли со счетом 2:0

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Сегодня, 6 июля, сборная Уругвая проиграла сборной Франции в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. Уругвайцы играли без Эдинсона Кавани, который получил травму на тренировке.

Тем не менее, сборная Уругвая начала атаку уже на четвертой минуте, французы отбились. Через минуту - хороший навес Нандеса в штрафную, который некому было подхватить.

На десятой минуте французы били штрафной. Антуан Гризманн подал на Варана, тот отправил мяч слишком высоко.

На 12 минуте арбитр зафиксировал нарушение против Килиана Мбаппе, тот получил по ногам, когда пытался обыграть двух игроков уругвайской сборной.

15 минута - Павар навесил на Жиру, тот головой скинул на Мбаппе. Мбаппе ударил выше ворот.

22 минута - Гризманн подал на ближний угол – в никуда. Там были лишь защитники сборной Уругвая.

Через семь минут уругвайский вратать Муслера показал прекрасный сейв, когда Погба навесил на Жиру, а тот попытался сделать хоть что-то осмысленное.

33 минута ознаменовалась первой желтой карточкой в матче - ее получил Эрнандес.

37 минута - неплохой момент у Уругвая, к сожалению, Суарес отпасовал слишком сильно.

Счет открыли французы на 40 минуте: Гризманн перебросил на Варана, тот головой отправил мяч в ворота Муслеры.

По конец первого тайма вратарь Франциии Уго Льорис неплохо сработал на двойной атаке Уругвая, Касерес бил головой.

На 50 минуте Ласкальт сфолил против Мбаппе и Франция получила право пробить стандарт. Муслера был на месте, классный сейв.

Через девять минут Уругвай хотел ответить, но Касерес пробил мимо ворот.

61 минута - Франция удвоила счет. На этот раз Муслера ошибся, впервые за чемпионат - он переправил мяч в собственные ворота.

Уругвай, однако, не потерял надежды отыграться. К сожалению, атаки не удавались. 64 минута - удар Родригеса, мимо.

На 67 минуте симуляции со стороны французов достигли апогея: Мбаппе просто улегся на газон. В результате он получил желтую карточку, но ее также получил Родригес, которого Мбаппе обвинял в нарушении правил. Команды чуть не подрались прямо на поле.

72 минута - опасно пробивал Толиссо, мяч прошел выше перекладины.

76 минута - Мбаппе обыграл уругвайцев и отпасовал на Жиру, а тот снова промазал.

Под конец основного времени Франция добыла еще один штрафной, который бил Гризманн, выше ворот. Арбитр добавил пять минут, но увы, отыграться у Уругвая не получилось.

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Теги: чм-2018
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