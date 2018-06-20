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20.06.2018, 22:00

Уругвай-Саудовская Аравия 1:0: результаты матча ЧМ-2018

Уругвай-Саудовская Аравия 1:0: результаты матча ЧМ-2018 - Фото
Луис Суарес (фото - Facebook сборной Уругвая)

Луис Суарес обеспечил сборной Уругвая место в плей-офф ЧМ-2018

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Пока что сегодня на чемпионате мира по футболу — день довольно бесцветных матчей с минимальным счетом. Уругвай в первые минут 20 не мог толком атаковать; не получались атаки и у Саудовской Аравии.

На 23 минуте уругвайскому форварду Луису Суаресу удалось открыть счет благодаря ошибке вратаря Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Увайса, который оставил ворота пустыми.

Через семь минут атакой ответили арабы. Хаттан Бахбир получил мяч с фланга и пробил опасно, но неточно - мяч прошел мимо ворот.

На 43 минуте полузащитник Тайсир аль-Джассим получил травму настолько серьезную, что ему пришлось оставить игру. На поле вышел Хуссейн аль-Могави.

И через минуту арабы опасно атаковали: это нападающий Фахад аль-Муваллад устремился к воротам Фернандо Муслеры, но его опередила защита уругвайцев.

На этом первый тайм фактически закончился.

Нужно отметить, что команда Саудовской Аравии в этом матче выглядела гораздо уверенней, чем в своем первом, но Уругвай объективно сильнее.

Вторая половина игры началась ударом Суареса на 51 минуте - и хорошим сейвом вратаря Саудовской Аравии.

54 минута - арабы попытались ответить, но немного неудачно: аль-Муваллад находился в офсайде в тот момент.

62 минута - отличный пас напа Эдинсона Кавани на Карлоса Санчеса, однако тот головой пробил выше ворот аль-Увайса.

На 64-65 минутах Уругвай заработал себе штрафные удары. Успехом они не увенчались, потому что защитник Мартин Касерес с подачи Санчеса пробил выше ворот.

К этому моменту контроль над мячом был скорее у саудовской сборной, но атаки не получались. Как и не получались яркие моменты у их соперников.

На 90 минуте арабы получили возможность забить с углового, но удар полузащитника Мохаммеда Кану был слишком слабым и Муслера без труда забрал его.

1:0, вторая победа Уругвая на чемпионате.

Ранее сегодня Португалия выиграла у Марокко со счетом 1:0.

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Теги: чм-2018
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