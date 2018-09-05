Усик встретился в ринге с Кличко - фото

Александр Усик (фото - Ольга ИващенкоK2 Promotions)2

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Украинские боксеры провели тренировку в Конча-Заспе

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Экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провели совместный спарринг. Об этом сообщил Усик в своем Instagram.

Согласно сообщению, тренировка прошла в Конча-Заспе

"Великолепный спарринг, с большим чемпионом", - написал он под фотографией.

Владимир Кличко и Александр Усик (фото - Instagram/usykaa)

23 июля легендарный британский боксер "Принц" Насим Хамед заявил, что Александру Усику стоит попробовать себя в супертяжелом весе и побить Энтони Джошуа, который побывал в нокдауне у Владимира Кличко, а затем нокаутировал его.