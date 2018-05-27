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27.05.2018, 20:43

В Борисполе рассказали, сколько рейсов с фанами прибыло в Киев

Фото: www.facebook.com/vokinburt

Аэропорт принял больше самолетов, чем изначально планировалось

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В течение 25-26 мая аэропорт Борисполь принял и отправил 77 дополнительных чартерных рейсов и 73 рейса бизнес-авиации, которые доставляли футбольных больщиков, прибывших в Киев на финал Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ярош, передает Интерфакс-Украина.

"Это количество - без учета регулярных рейсов, а только c фанатамина и на 21,6% больше предполагаемого количества рейсов, согласованных для перевозки фанатов к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве", - сказала она.

По ее словам, планировали принять только 60 рейсов бизнес-авиации. Все эти самолеты вылетели из Киева в 7:00 утра 27 мая.

Фото: скриншот с flightradar24

Также она сообщила, что по состоянию на 19:00 26 мая в Борисполь прилетели 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса (правительственные борты), что больше, чем изначально планировалось.

В свою очередь, столичный аэропорт "Киев" увеличил прием бизнес-джетов в связи с финалом ЛЧ примерно в пять раз.

26 мая в аэропорту состоялся праздник авиационного споттинга, участники которого в сети рассказали, что в этот день взлетно-посадочная полоса аэропорта Борисполь стала "стоянкой" и была полностью заполнена самолетами, которые перевозили футбольных болельщиков.

В Госпогранслужбе сообщили, что в Украину прибыли почти 25 тыс. футбольных болельщиков.

26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1. 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, финал лиги чемпионов, Борисполь
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