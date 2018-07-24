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24.07.2018, 10:49

В Германии ответили на слова Озила о расизме, включилась и Турция

В Германии ответили на слова Озила о расизме, включилась и Турция - Фото
Месут Озил (фото - twitter.com/MesutOzil1088)

Немецкие футбольные чиновники заявили, что "все стороны совершили ошибки", но обвинения Озила считают "чрезмерными и гипертрофированными"

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Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что сожалеет о решении полузащитника сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месута Озила покинуть национальную команду и раскритиковал заявления о расизме в его адрес.

"То, что DFB связывается с расизмом, мы совершенно отчетливо отвергаем. DFB выступает за разнообразие и уделяет большое внимание интеграционной работе", - сказано в заявлении.

Немецкие футбольные чиновники подчеркнули, что всех футболистов должно объединять "уважение закрепленных в конституции прав человека и защита свободы слова".

Так они объяснили свои вопросы к полузащитникам сборной Германии Месуту Озилу и Илкаю Гюндогану, которые провели встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во время предвыборной кампании в Турции и сделали совместное фото с ним. 

В DFB считают, что "все стороны совершили ошибки", но обвинения Озила считают "чрезмерными и гипертрофированными", а в его "заявлении не просматривается никакой самокритики".

В свою очередь, президент Баварии Ули Хенесс заявил, что Озил "годами играет дерьмово", а сейчас только "прячется за фотографией с Эрдоганом".

"Я рад, что все это закончилось. Это хорошие новости для сборной Германии. Каждый раз, когда "Бавария" играла с "Арсеналом", мы атаковали через Озила, потому что он – слабое место", - высказался он.

За футболиста вступился министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль. 

"От всей души поздравляю Месута Озила, который забил самый красивый гол в ворота фашизма, объявив об уходе из сборной", – написал Гюль в своем Twitter. 

22 июля полузащитник сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месут Озил заявил об уходе из сборной. 

Напомним, сборная Германии не прошла в 1/8 ЧМ-2018, проиграв Южной Корее со счетом 0:2. При этом Озил установил рекорд в этом матче, создав семь голевых моментов для партнеров по команде.

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Теги: Чемпионат мира по футболу, Германия, футбол, Бавария, Турция, футболист, чм-2018, расизм, реджеп тайип эрдоган, Месут Озил, Абдулхамит Гюль, министр юстиции турции, немецкий футбольный союз, немецкая сборная, сборная германии по футболу, Ули Хенесс
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