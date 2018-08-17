Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.08.2018, 06:20

"Заря" прошла в плей-офф Лиги Европы, "Мариуполь" вылетел

"Заря" прошла в плей-офф Лиги Европы, "Мариуполь" вылетел - Фото
Скриншот из видеозаписи

Луганская "Заря" в матче против "Браги" в Португалии забила дважды, а ФК "Мариуполь" проиграл "Бордо"

Реклама
Реклама

В ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Заря" (Луганск) отстояла счет, который был необходим для выхода в плей-офф квалификации. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Заря" сыграла в Португалии с местной "Брагой" вничью со счетом 2:2.  Учитывая результат домашней встречи (1:1), в следующий раунд квалификации прошла луганская команда, забившая больше мячей на выезде.

В плей-офф ЛЕ луганская команда сыграет против немецкого "Лейпцига". Матчи пройдут 23 и 30 августа.

Футболистам ФК "Мариуполь" в матче против французского "Бордо" этого сделать не удалось. В ответной встрече команда пропустила дважды – 1:2. Первый поединок на собственном стадионе закончился для приазовцев со счетом 1:3.

"Бордо" в плей-офф квалификации сыграет с победителем пары "Ягеллония" - "Гент".

Читайте также: Футбол: ничья "Зари", поражение "Мариуполя" и разгром "Зенита"

15 августа 2018 года футболисты луганской "Зари" вылетели из Киева в португалиский город Порту.

 

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига Европы, мариуполь, заря, бордо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Турецкий клуб продал футболистов и купил коз - СМИ
Спорт Турецкий клуб продал футболистов и купил коз - СМИ
Мадридский "Атлетико" передавил "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА
Спорт Мадридский "Атлетико" передавил "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 