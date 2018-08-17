"Заря" прошла в плей-офф Лиги Европы, "Мариуполь" вылетел

Скриншот из видеозаписи

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Луганская "Заря" в матче против "Браги" в Португалии забила дважды, а ФК "Мариуполь" проиграл "Бордо"

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В ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Заря" (Луганск) отстояла счет, который был необходим для выхода в плей-офф квалификации. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Заря" сыграла в Португалии с местной "Брагой" вничью со счетом 2:2. Учитывая результат домашней встречи (1:1), в следующий раунд квалификации прошла луганская команда, забившая больше мячей на выезде.

В плей-офф ЛЕ луганская команда сыграет против немецкого "Лейпцига". Матчи пройдут 23 и 30 августа.

Футболистам ФК "Мариуполь" в матче против французского "Бордо" этого сделать не удалось. В ответной встрече команда пропустила дважды – 1:2. Первый поединок на собственном стадионе закончился для приазовцев со счетом 1:3.

"Бордо" в плей-офф квалификации сыграет с победителем пары "Ягеллония" - "Гент".

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15 августа 2018 года футболисты луганской "Зари" вылетели из Киева в португалиский город Порту.