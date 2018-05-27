В полицию поступило 71 обращение от футбольных фанов - Князев

Сергей Князев (фото - пресс-служба Нацполиции)

commenthover

За время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве в Нацполицию поступило 71 обращение от иностранных граждан

Реклама

Реклама

За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Национальную полицию поступило 71 обращение иностранных граждан, из них 20 имеют признаки уголовного преступления. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.



Кроме того, поступило четыре сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры.



По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины.



Во время проведения финальных матчей УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков, добавил Князев.



На утро 27 мая более половины иностранных болельщиков, прибывших на финал футбольного турнира, покинули Украину.



Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.