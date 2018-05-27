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27.05.2018, 14:40

В полицию поступило 71 обращение от футбольных фанов - Князев

В полицию поступило 71 обращение от футбольных фанов - Князев - Фото
Сергей Князев (фото - пресс-служба Нацполиции)

За время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве в Нацполицию поступило 71 обращение от иностранных граждан

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За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Национальную полицию поступило 71 обращение иностранных граждан, из них 20 имеют признаки уголовного преступления. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Кроме того, поступило четыре сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры.

По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины.

Во время проведения финальных матчей УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков, добавил Князев.

На утро 27 мая более половины иностранных болельщиков, прибывших на финал футбольного турнира, покинули Украину.

Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.

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Теги: Нацполиция, футбол, спорт, сергей князев
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