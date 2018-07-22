В Японии дали имена символам Олимпиады и Паралимпиады

Фото: пресс-служба оргкомитета

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Символам Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут в Токио через два года, дали имена Мирайтова и Сомейти

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Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Японии, получили имена Мирайтова и Сомейти. Об этом сообщает оргкомитет соревнований.

Имя Мирайтова состоит из двух японских слов – "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Имя Сомейти происходит от сорта сакуры Сомейьосино, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty (пер. – такой мощный). Оргкомитет пишет, что Сомейти олицетворяет сердце Японии и удивительные способности паралимпийских атлетов.

Голосование за имена проводилось с декабря 2017 по февраль 2018 года среди учащихся младших классов японских школ в Японии и за рубежом.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля 9 августа, Паралимпиада – с 25 августа 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет утвердил перечень спортивных дисциплин, в которых будут разыгрываться медали на зимних Играх-2022 в Пекине. В списке - шесть новых дисциплин.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.