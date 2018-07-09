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09.07.2018, 11:24

Вида о видео "Слава Украине": Это благодарность украинцам

Вида о видео "Слава Украине": Это благодарность украинцам - Фото
Домагой Вида (фото - соцсети)

Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал свое видеообращение

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Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида заявил, что его видеообращение со словами "Слава Украине" – это не политическое послание, а знак благодарности украинцам. Об этом говорится в заявлении Виды на сайте футбольного союза Хорватии.

Вида подчеркнул, что это было не политическое послание.

"А просто благодарность за поддержку со стороны Украины, где мы много лет играли. Мы не хотели никого обидеть. У меня много друзей и в Украине, и в России, и я горжусь этой дружбой. Мне нравится российское гостеприимство на ЧМ, и я искренне надеюсь, что это послание не будет истолковано иначе, чем просто выражение благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку - не в игре с Россией, а во время всего чемпионата", - сказал футболист.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, на котором он скандирует: "Слава Украине!". Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, которое он записал вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над россиянами.

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Теги: чм-2018, Домагой Вида, слава украине
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