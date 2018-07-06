Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.07.2018, 13:54

Виталий Кличко и Леннокс Льюис подерутся снова: осенью в Киеве

Виталий Кличко и Леннокс Льюис подерутся снова: осенью в Киеве - Фото
Леннокс Льюис и Виталий Кличко (фото - Getty Images)

Драматическое противостояние 2003 года было признано "боем десятилетия в супертяжелом весе"

Реклама
Реклама

Экс-чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBC и WBO, нынешний мэр Киева Виталий Кличко осенью вновь выйдет на ринг против бывшего абсолютного чемпиона супертяжелого веса Леннокса Льюиса. Об этом сообщил сайт братьев Кличко.

15 лет назад они устроили яркий поединок, который закончился остановкой после 6-го раунда из-за рассечения на левом глазу и около рта Кличко.

Украинцу тогда было засчитано поражение техническим нокаутом. На момент остановки боя Виталий вел по очкам: все трое судей выставили ему 58-56. Попытки договориться о реванше успеха не принесли: спустя полгода Леннокс завершил карьеру.

Льюис получил за бой $7 млн гонорара, Кличко - $1,4 млн.

Новый поединок состоится во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Уточняется, что это будет "выставочный" бой в рамках благотворительной аукциона.

Читайте также: С Кубы сбежал именитый боксер: дважды побеждал на Олимпиадах

Конгресс WBC впервые в истории пройдет в Украине. В столицу прилетят около 700 участников из 160 стран мира, в том числе действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. Приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легенды.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, бокс, виталий кличко, реванш, леннокс льюис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
С Кубы сбежал именитый боксер: дважды побеждал на Олимпиадах
Спорт С Кубы сбежал именитый боксер: дважды побеждал на Олимпиадах
Кроуфорд в именной футболке Усика желает ему сразить Гассиева
Спорт Кроуфорд в именной футболке Усика желает ему сразить Гассиева
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 