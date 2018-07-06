Виталий Кличко и Леннокс Льюис подерутся снова: осенью в Киеве

Леннокс Льюис и Виталий Кличко (фото - Getty Images)

commenthover

Драматическое противостояние 2003 года было признано "боем десятилетия в супертяжелом весе"

Реклама

Реклама

Экс-чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBC и WBO, нынешний мэр Киева Виталий Кличко осенью вновь выйдет на ринг против бывшего абсолютного чемпиона супертяжелого веса Леннокса Льюиса. Об этом сообщил сайт братьев Кличко.

15 лет назад они устроили яркий поединок, который закончился остановкой после 6-го раунда из-за рассечения на левом глазу и около рта Кличко.

Украинцу тогда было засчитано поражение техническим нокаутом. На момент остановки боя Виталий вел по очкам: все трое судей выставили ему 58-56. Попытки договориться о реванше успеха не принесли: спустя полгода Леннокс завершил карьеру.

Льюис получил за бой $7 млн гонорара, Кличко - $1,4 млн.

Новый поединок состоится во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Уточняется, что это будет "выставочный" бой в рамках благотворительной аукциона.

Читайте также: С Кубы сбежал именитый боксер: дважды побеждал на Олимпиадах

Конгресс WBC впервые в истории пройдет в Украине. В столицу прилетят около 700 участников из 160 стран мира, в том числе действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. Приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легенды.