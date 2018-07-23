Вице-премьер упрекнул Усика за бой в столице страны-оккупанта

Александр Усик (фото - facebook.com/Александр Усик /Usyk)

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Вячеслав Кириленко заявил, что участие украинцев в подобных мероприятиях в Москве создает для Запада и окружающих впечатление "дружбы" с Россией

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Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко упрекнул украинского боксера Александра Усика в участии в финальном бою Суперсерии в Москве. Комментарий он написал в Twitter.

"Усик, вне сомнений, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве при участии украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - считает он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил сделать боксера Героем Украины.

22 июля 2018 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг), победив по очкам россиянина Мурата Гассиева.

Боксер раньше категорически отказывался ехать на бой в РФ, но затем, когда организаторы Суперсерии "продали" финальный бой бизнесменам в Москву, передумал, а по приезду в российскую столицу поблагодарил "всех за гостеприимство" и то, "как хорошо приняли".