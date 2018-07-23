Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 13:26

Вице-премьер упрекнул Усика за бой в столице страны-оккупанта

Вице-премьер упрекнул Усика за бой в столице страны-оккупанта - Фото
Александр Усик (фото - facebook.com/Александр Усик /Usyk)

Вячеслав Кириленко заявил, что участие украинцев в подобных мероприятиях в Москве создает для Запада и окружающих впечатление "дружбы" с Россией

Реклама
Реклама

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко упрекнул украинского боксера Александра Усика в участии в финальном бою Суперсерии в Москве. Комментарий он написал в Twitter.

"Усик, вне сомнений, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве при участии украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - считает он. 

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил сделать боксера Героем Украины.

22 июля 2018 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг), победив по очкам россиянина Мурата Гассиева. 

Боксер раньше категорически отказывался ехать на бой в РФ, но затем, когда организаторы Суперсерии "продали" финальный бой бизнесменам в Москву, передумал, а по приезду в российскую столицу поблагодарил "всех за гостеприимство" и то, "как хорошо приняли".

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Москва, бокс, Александр Усик, вячеслав кириленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Абсолютный чемпион мира: Усик победил россиянина Гассиева
Спорт Абсолютный чемпион мира: Усик победил россиянина Гассиева
Украинский боксер в вышиванке провел в Москве "бой с тенью"
Спорт Украинский боксер в вышиванке провел в Москве "бой с тенью"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 