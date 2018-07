Впервые в истории женщина выиграла кругосветных гонки на яхте

Фото: twitter.com/ClipperRace

Австралийка Венди Так стала первой в истории женщиной-капитаном, которая выиграла кругосветных гонки на яхте. Об этом сообщает Australian Daily Telegraph.

Триумфатора встречали из путешествия в Ливерпуле спустя год после начала соревнований, когда 12 яхт вышли из английского порта.

Капитан британской яхты Никки Хендерсон пришла второй в гонке более чем на 64 тысяч километров. На яхтах профессиональные моряки становятся капитанами матросов-любителей.

Впервые соревнования Clipper Round The World race состоялись в 1996 году. В этом году в них приняли 712 моряков. При разных погодных условиях они остигали берегов Уругвая, Южной Африки, Китая и Северной Ирландии.

"Если вы представите, что больше людей поднимался на Эверест, чем плавало в кругосветном путешествии, вы поймете, что эти люди только что сделали. Никогда такого не было, чтобы на этих соревнованиях лидерами были женщины", - сказал соучредитель соревнований Робин Нокс-Джонстон, который был первым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку без остановок.

That feeling when you've made history and won the #ClipperRace Well done Wendy Tuck and @VisitSanyapic.twitter.com/2PUxjDqWBZ