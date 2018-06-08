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08.06.2018, 14:35

Впервые в истории Кубок Стэнли достался столичным "Кэпиталз"

Впервые в истории Кубок Стэнли достался столичным "Кэпиталз" - Фото
Скриншот из видеозаписи

Приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ получил в этом сезоне нападающий победителей Александр Овечкин

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Американская столичная команда "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории Национальной хоккейной лиги США завоевала самый престижный трофей в этом виде спорта на клубном уровне - Кубок Стэнли. В пятом матче финала плей-офф вашингтонцы на выезде одолели "Вегас Голден Найтс" из Лас-Вегаса со счетом 4:3.

В итоге "Кэпиталз" победили в четырех матчах, а "Голден Найтс" – лишь в одном.

В нынешнем розыгрыше "Кэпиталз" поочередно прошли "Коламбус" (4:2 в серии), "Питтсбург" (также 4:2) и "Тампу" - 4:3.

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"Вегас Голден Найтс" (Парадайс) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) — "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон)
Голы: Шмидт (29:40), Перрон (32:56), Смит (39:31) — Врана/Кузнецов (26:24), Овечкин (30:14), Смит-Пелли (49:52), Эллер (52:23)

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Теги: хоккей, нхл, кубок стэнли
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