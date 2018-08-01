Вратарь луганской "Зари" сыграл первый матч за "Реал" - фото

Фото: Instagram/Андрей Лунин

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Украинский футболист Андрей Лунин дебютировал в товарищеской встрече мадридского "Реала" с "Манчестер Юнайтед"

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Украинский голкипер из луганской "Зари" Андрей Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках предсезонного турнира Международный кубок чемпионов в США. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Украинец вышел на поле во втором тайме, сменив вратаря Кике Касилью.

Матч завершилась со счетом 1:2. "Реал" проиграл англичанам, однако оба мяча мадридцы пропустили еще до перерыва. Отличились Алексис Санчес и Андер Эррера. За "Реал" гол забил Карим Бензема.

19-летний Лунин после выхода на поле сохранить ворота "Реала" нетронутыми.

Фото: Instagram/Андрей Лунин

23 июля новый тренер "сливочных" Хулен Лопетеги провел презентацию своего украинского новичка. 19-летний Андрей Лунин, официально стал игроком Королевского клуба "Реал" (Мадрид), он подписал контракт на 6 лет.