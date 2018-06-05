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05.06.2018, 11:06

Вторая ракетка Украины покинула турнир Roland Garros из-за травмы

Вторая ракетка Украины покинула турнир Roland Garros из-за травмы - Фото
Леся Цуренко (фото - btu.org.ua)

Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором гейме первого сета потянула подколенное сухожилие

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Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла доиграть матч 1/8 финала открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против третьей ракеткой мира Гарбинье Мугуруса из-за травмы. Об этом сообщает Eurosport.

Согласно сообщению, Цуренко во втором гейме первого сета потянула подколенное сухожилие.

Отмечается, что после вынужденного медицинского перерыва вторая ракетка Украины выполнила только одну подачу и со счетом 2:0 в пользу испанки вышла из турнира. 

За место в полуфинале Мугуруса будет бороться с россиянкой Марией Шараповой, которая на отказе Серены Уильямс прошла в 1/4 финала.

2 июня вторая ракетка Украины Леся Цуренко во второй раз в карьере пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) с призовым фондом в €39 млн.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, Roland Garros
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